На иномарке остались царапины, вмятины и сколы. Удалось доказать вину управляющей компании.

Омичка обратилась в Центральный районный суд Омска с иском к управляющей компании «Левобережье» возместить ущерб за свою поврежденную упавшим деревом машину.

Она рассказала, что на ее Mazda MPV 5 июля 2023 года во дворе дома на улице Волгоградской рухнуло зеленое насаждение. В результате на автомобиле образовались царапины, вмятины и сколы. По заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта составила 187 400 рублей. Упавшее дерево произрастало на территории, относящейся к общему имуществу собственников многоквартирного дома.

Судом установлено, что повреждение автомобиля истца действительно произошло в результате ненадлежащего исполнения ЗАО УК «Левобережье» обязанностей по содержанию придомовой территории. Копания не контролировала аварийные зеленые насаждения, что и стало причиной инцидента.

Принято решение возместить материальный ущерб в размере восстановительного ремонта и судебные расходы. Ответчик обжаловал судебный акт. Омский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Центрального суда без изменения. Определением судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.