О том, что трансплантация костного мозга может спасти тысячи жизней, теперь будет напоминать в том числе новый дизайн формы игроков «Авангарда».

Хоккейный клуб «Авангард» представил обновленный дизайн предсезонной формы для предсезонных турниров КХЛ 24/25, лейтмотивом которого стала важность осведомленности о донорстве костного мозга. В создании элементов дизайна предсезонной формы приняли участие маленькие пациенты отделения гематологии и химиотерапии Омской областной детской клинической больницы (ООДКБ). Детские рисунки на хоккейную тематику превратились в уникальные принты и элементы новой клубной формы. Оранжевый цвет стал базовым цветом для джерси, так как именно он является символом борьбы с лейкемией – заболеванием, при котором часто необходима трансплантация костного мозга.

Новую форму можно будет увидеть уже 12 августа, когда «Авангард» в Минске проведет первый предсезонный матч против местного «Динамо». Так, пользуясь широким освещением матчей в СМИ, «Авангард» поднимает сразу несколько важных вопросов – борьбы со стереотипами о донорстве костного мозга, привлечения внимания к вопросу и популяризации донорства.

По данным Минздрава РФ, ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тыс. жителей страны. Она нужна для лечения злокачественных заболеваний крови, таких как лейкоз, лимфома, апластическая анемия, первичный иммунодефицит, тяжелое наследственное нарушение метаболизма. Между тем подобрать донора сложно по ряду причин, в том числе из-за их относительно малого числа.

В отечественной базе данных доноров сейчас всего 300 тыс., а минимальная потребность составляет порядка 600–700 тыс. человек. Проблема усугубляется тем, что доступ к западным банкам доноров для нашей страны сейчас закрыт. В этой связи возрастает роль благотворительных и просветительских акций, в которых участвуют российские знаменитости: общественные деятели, артисты и спортсмены.

Хорошим примером эффективной кампании по популяризации донорства является шефство ХК «Авангард» над ООДКБ, которое длится уже более 15 лет. Звезды омского хоккея неоднократно выезжали для личной встречи со своими маленькими болельщиками из гематологического отделения больницы. Теперь спектр мероприятий и благотворительных акций будет расширен.

Так, уникальные предсезонные джерси будут реализованы в рамках благотворительного аукциона на сайте. Все вырученные средства клуб направит юным болельщикам «Авангарда» из ООДКБ. Кроме того, во время проведения Фонбет Кубка Блинова в Омске с 20 по 25 августа каждый желающий сможет сдать кровь в мобильном пункте на «G-Drive Арене» и внести свое имя в Федеральный регистр доноров костного мозга. Алгоритм вступления в ряды доноров костного мозга подробно изложен на официальном сайте «Авангарда».

Добавим, что благодаря инициативам клуба партнерская помощь ООДКБ растет из года в год. Так, с 2022 года больница получила от сети АЗС «Газпромнефть» свыше 50 тыс. литров топлива G-Drive для заправки реанимобилей и оказания медицинской помощи детям в отдаленных районах Омской области. В этом году сотрудничество расширится и для обслуживания спецтранспорта больницы будет предоставлен технический сервис и моторные масла G-Energy.