Недвижимость располагается неподалеку от Ленинградского моста.

На этой неделе в Омске выставили на продажу квартиру за 29,5 млн рублей. Она находится на последнем этаже кирпичной четыреэтажки 1908 года постройки по адресу Комиссаровская, 18.

– Уникaльная квapтиpа для знaющих любителей! Не тoлько мeсто иcтoрическoе, нo и дoм – пaмятник архитeктуры! Он добрoтный, кирпичный – стpoилcя для гоcпoд тогдa и нынeшниx. Ремонт дизайнерский, именно истинно дизайнерский, а не лепнина и подвесной потолок. Все продумали и осуществили два квалифицированных дизайнера. Такая квартира, которую не каждый поймет и мало кто сможет себе позволить, однако она, как и ее будущий хозяин, достойна самого лучшего, – сообщается в объявлении.

Квартира состоит из спальни с отдельными санузлом и ванной, из кабинета, гостиной с камином, гостевой комнаты с санузлом и душевой, кухни и постирочной. Потолки 3,5 м. Есть балкон и лоджия. В квартире два входа, так как раньше это были две квартиры. Панорамные окна с видом во двор, а балкон – на Ленинградский мост.