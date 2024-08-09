Новая разработка от автора MARS BIKE позволяет нести на себе до 250–300 кг веса и имеет запас хода до 60 км.

Омский инноватор Петр Мельников создал новые модели своего электробайка MARS BIKE – Ultra и Ultra plus. Первая имеет больше места и предназначена для крупных пассажиров, а вторая позволяет пристегнуть к байку мотоколяску и использовать его как трехколесный транспорт. Это чем-то напоминает мотоциклы с люлькой, популярные во времена СССР. Их использовали, в частности, для поездок на природу.

– Трехколесная версия теперь самая любимая для меня лично, это очень удобный, легкий трехколесный электрический байк, который и выглядит очень круто, и управляется легко. В мотоколяске поместится третий человек, если нужно, но в первую очередь она сделана для перевозки грузов (мусор, вода, строительные материалы) и хорошо подойдет для владельцев частных домов, – цитирует Петра Мельникова портал «Омскрегион». – На таком байке можно прогуляться на природу всей семьей. Пассажирская версия мотоколяски будет доработана ручками и другими элементами безопасности.

Новая модель Ultra Plus может нести на себе до 250–300 кг веса и имеет запас хода до 60 км. Она уже доступна для предзаказа.

О планах выпуска новых моделей Петр Мельников рассказывал в интервью «Омск-информу» в марте.

– До сих пор мы ориентировались только на премиальный сегмент, а теперь хотим поработать над легким электробайком домашнего хранения, который подходит людям с большим весом. Как выяснялось, никто не выпускает байки, подходящие для крупных людей. Мы придумали для них удобную посадку и готовы решать проблему. А она есть, у нас уже очередь выстраивается на такие скутеры, – говорил тогда Мельников.

Также компания «Марс Байк» намерена выпускать женскую модель. Она будет отличаться рамой, которая не предполагает обязательного перекидывания ноги при посадке на мотоцикл, легким весом и, конечно, ярким оригинальным дизайном.