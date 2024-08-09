В частности, будет выполнен ремонт всех 9 теплоагрегатов ТЭЦ-5, из-за аварий на которой омичи мерзли прошлой зимой.

ТГК-11 выделила более 3 млрд рублей на ремонт котлов на омских ТЭЦ. Всего будут отремонтированы 22 установки, в том числе девять теплоагрегатов на ТЭЦ-5. Прошлой зимой из-за аварий на этой станции тысячи омичей мерзли в холодных квартирах.

– Будет выполнен ремонт всех 9 теплоагрегатов ТЭЦ-5. Из поврежденных котлов зимой 2023 года уже выполнен ремонт котла № 9. В настоящее время ведется ремонт котлов № 2 и № 3, – сообщил начальник котельного цеха ТЭЦ-5 Андрей Моисеенко.

Как добавили в компании, в ближайшие пять лет на ремонт омских ТЭЦ дополнительно направят 2,2 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию оборудования.