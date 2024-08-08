Начало игр в будние и выходные дни будет отличаться.

Сегодня, 8 августа, на сайте КХЛ появилось расписание начала матчей в сезоне 2024/2025. Так, домашние встречи омского «Авангарда» в будние дни будут начинаться в 19:30, а в выходные – в 17:00 по омскому времени.

Сообщается, что матчи будут проходить в другое время после согласования с телевизионным департаментом и департаментом проведения соревнований КХЛ.

Напомним, что с 20 по 25 августа в Омске будет проходить Кубок Блинова по хоккею. А 30 августа на «G-Drive Арене» пройдет презентация состава «Авангарда» на новый сезон. Хедлайнером шоу стала группа «Моя Мишель».