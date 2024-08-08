В Западной Сибири полно болот, а это жизненная среда для личинок комаров. Чтобы они не досаждали, есть простые и действенные методы.

Этим летом омичей активно атакуют комары. Их, по наблюдениям горожан, гораздо больше, чем в прежние годы. Комары добираются даже до квартир, расположенных на десятых и выше этажах. Не всегда помогают справиться с ними даже фумигаторы, порой приходится вставать ночью и включать свет, чтобы обнаружить визжащих возбудителей спокойствия и добить их вручную.

Энтомолог Игорь Богданов назвал причиной комариного засилья влажность: после разлива рек и ухода воды остаются мелкие теплые водоемы, в которых образуются личинки. О других факторах их активного размножения, а также о том, как обезопасить себя от чересчур назойливых насекомых, в беседе с РИА «Омск-информ» рассказал кандидат ветеринарных наук, почетный член Русского географического общества Борис Кассал.

Ученый сразу развеял миф о том, что комары якобы не долетают до высоких этажей. Еще как долетают.

– Вы задумывались о том, за кем стрижи, населяющие наш город, охотятся так высоко в небе? Как раз на комаров. Поэтому ничего необычного тут нет. Более того: комары – это обычное явление для жизни людей в Западной Сибири, потому что большая ее часть покрыта болотами. А болото – жизненная среда для личинок комаров, поскольку комары откладывают яйца в воду и личинки развиваются именно в воде. Поэтому, чем больше открытых водных источников, где рыбы не могут выедать этих насекомых, тем больше комаров появляется, – говорит эксперт.

Повышенную влажность он также не мог не отметить.

– Нынешняя зима выдалась многоснежной. Из-за этого высоко поднялся уровень грунтовых вод, все ложбины, кюветы оказались заполнены водой. А она служит прибежищем для личинок комаров. И если самцы питаются соком растений и им этого достаточно, то самкам для того, чтобы в их организме вызрели яйца, необходимо белковое питание. Кровь – лучший объект для этого, – пояснил ученый.

Поэтому комары кусают людей, когда есть возможность, а если ее нет – то птиц и зверей. Жалят, как известно, самки. Они прилетают, находят воду, где будут развиваться личинки, и откладывают пакеты яиц. Делать это они могут по три-четыре раза после того, как всего лишь однажды напьются крови.

– Поскольку лето у нас выдалось влажным и дожди пополняют естественные резервуары воды, то и выплод комаров происходит массовый. Это явление циклическое и зависит от погодных явлений, которые периодически повторяются в Западной Сибири. Поэтому я не вижу ничего особенного в том, что происходит. Другое дело, что люди, оторванные от природной среды, воспринимают сиюминутные вещи как что-то неожиданное, экстраординарное. Которое на самом деле таковым не является. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Что есть, то есть. Такова природная среда, в которой мы обитаем. Жили бы в Туркмении, у нас бы были другие проблемы, – констатирует Кассал.

Широко способствует распространению комаров и то, что их естественных врагов в живой природе становится все меньше.

– Никто у нас не бережет летучих мышей, хотя они занесены в Красную книгу и питаются только насекомыми. Или мелких воробьиных птиц – уже забыли, когда делали скворечники, синичники, трясогузочники для того, чтобы эти птицы могли гнездиться и выводить потомство. Ну а о том, что лягушек на территории Омска можно встретить буквально в двух-трех точках, и говорить не приходится. Так что естественных врагов мало, истреблять комаров почти некому, – утверждает специалист.

Теперь что касается упомянутых выше людей, оторванных от природной среды. Некоторые омичи высказывают оригинальные версии появления большого количества комаров. В Омске сегодня благоустраивается большое количество скверов. В частности, для этих работ завозится грунт, ну а вместе с ним – якобы и личинки комаров. Звучит сомнительно, правда? Так и есть.

– Это полная глупость, даже глупее глупого! – негодует кандидат ветеринарных наук. – Я уже сказал и повторю: личинки комаров выводятся в воде. При чем здесь грунт? В нем выводятся личинки других кровососов – слепней, но только во влажной почве. А тот грунт, который завозится в наши парки, к распространению насекомых-кровососов не имеет вообще никакого отношения. Поэтому люди пусть успокоятся и живут дальше.

Ну а как быть горожанам, которые с биологией более-менее дружат, но которых чрезмерно активные кровососы уже основательно достали? И что предпринять, чтобы при этом не задохнуться от дихлофоса и не перебрать с репеллентами?

– Когда применяешь средства защиты, необходимо помнить, что все они в той или иной степени всасываются через легкие и кожу в организм человека и наносят мощный удар по печени, почкам, легким и другому ливеру, – предупреждает Борис Кассал. – Поэтому я, например, репеллентами стараюсь не пользоваться. Лучше защищаться накомарником, особенно если в тайге работаешь. Там, где позволяют условия, лучше обходиться без химических средств. Но если уже достали до беспредела, то имеет смысл обработать репеллентами открытые участки кожи, которые иначе защитить никак невозможно.

А действенный способ борьбы с надоедливыми насекомыми заключается в поддержке их врагов, о которых уже говорилось ранее:

– Тех же лягушек, жаб, которые питаются этими насекомыми. Птиц нужно привечать, а не просто любоваться, не отличая воробья от трясогузки, – говорит ученый. – Устраивать для них условия, при которых они могут жить, размножаться. Синички, к примеру, свое потомство выкармливают только насекомыми, среди которых большое количество комаров. То же самое и у обычных домовых воробьев или околоводных птиц: желтой трясогузки, желтоголовой трясогузки, варакушки и других.

Омичам, вынужденно делящим с комарами свою жилплощадь, эксперт дал простые рекомендации и посоветовал помнить, в какой местности они живут.

– Сетку натяните на окна, жалюзи себе закажите, которые пропускают воздух и не пропускают комаров, – делится простым лайфхаком эксперт. – А в общем-то, надо набираться терпения и помнить, где вы живете.

Впрочем, есть и еще один совет от Бориса Кассала. Но, похоже, слишком альтернативный:

– Не нравится? Езжайте на Мальдивы – там комаров нет. Потому что там все открытые водные источники обрабатывают химически, чтобы комары не разводились.

И если последнему совету большинству омичей, пожалуй, последовать будет трудно, то предыдущие рекомендации такими не кажутся. Закрыть окна москитными сетками, пользоваться репеллентами в разумных дозах и помнить, что живешь в Сибири, где без комаров никак, – это действительно несложно. Более заковыристым видится вопрос сохранности естественных врагов для комаров. Впрочем, достаточно хотя бы не мешать жить этим рыбам, амфибиям, зверям и птицам. Так заодно и живой природе поможешь.