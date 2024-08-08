Экс-руководитель рекламного агентства отделалась штрафом в 400 тысяч рублей.

Центральный районный суд вынес приговор о хищении свыше 2,9 млн рублей из областного бюджета. Уголовное дело было возбуждено в отношении директора ООО «Агентство рекламных технологий Омск», дочерней организации АО ГТРК «Омск». Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет об Ирине Юдиной, занимавшей должность главы рекламного агентства при областном «12 канале».

В суде установлено, что с апреля 2015 по май 2016 года подсудимая от имени подставной фирмы, оформленной на родственника, заключила с Главным управлением информационной политики Омской области ряд контрактов на выпуск телевизионных роликов на социальную тематику. Хотя реальность была иной: материалы были выпущены силами местного телеканала, получившего на их выпуск субсидию из областного бюджета. Тогда как сумма свыше 2,9 млн рублей попала в личный кошелек женщины.

Суд назначил ей штраф в размере 400 тысяч рублей, который она возместила в полном объеме.

Напомним, в начале ноября 2021 года Ирину Юдину по ходатайству следствия приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, однако позднее в надзорных органах заявили о намерении обжаловать такое решение. Разбирательство возобновили в январе 2022 года.