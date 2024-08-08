Для этих специалистов публикуют меньше всего вакансий.

Специалисты «Авито Работы» назвали сферы, в которых наблюдается наименьшая борьба за кадры, несмотря на то что современный рынок характеризуется низкой безработицей и постоянным ростом числа вакансий. В Омской области меньше всего предложений о работе появляется для представителей индустрии красоты и спорта, бухгалтерии и финансов, искусства и развлечений, маркетинга и рекламы.

– В Омской области увеличение числа вакансий год к году наблюдается во всех сферах, но с различной динамикой. Так, по итогам I квартала 2024 года наименее заметный прирост предложений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показали индустрия красоты и спорта, а также сфера бухгалтерии и финансов – на 3 % за год, – отметила региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.

Отследить конкуренцию работодателей за кандидатов можно с помощью бесплатного аналитического инструмента Авито Работы – Индекса рынка труда. Он анализирует число вакансий, соискательскую активность, диапазон предлагаемых зарплат за последний месяц и показывает уровень и динамику конкуренции.

Согласно его оценке, сейчас в Омской области работодатели меньше всего конкурируют за кадры в сферах искусства и развлечений, маркетинга и рекламы.