Ремонт завершили уже на 14 объектах.

В мэрии рассказали, что в текущем году запланировано отремонтировать 28 плоскостных спортивных сооружений. На сегодня работы завершены на половине из них – на 14 объектах.

– Обращаюсь к пользователям этих спортплощадок: давайте постараемся не портить внешний вид обновленных сооружений скабрезными надписями и рисунками, не будем намеренно ломать, гнуть ограждения, рвать сетки и так далее, – обратился к омичам мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что плоскостные объекты представляют собой спортивные локации с полем или открытой площадкой. Они могут быть рассчитаны для игры с мячом: баскетбол, тенис, бадминтон или представлять собой игровое поле для футбола, волейбола.