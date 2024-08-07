Вода причиняла ущерб квартирам женщины.

Жительница одного из домов на бульваре Мартынова в Омске подала иск к товариществу собственников жилья. Женщина отсудила компенсацию за протекающую крышу и обязала ТСЖ «Олимп» ее починить.

Как сообщили в службе судебных приставов, в доме каскадная (ступенчатая) крыша, т. е. потолки квартир 10-го и 11-го этажей фактически являются кровлей. Уже несколько лет квартиры на верхних этажах затапливает.

Суд обязал ТСЖ провести ремонт: демонтировать керамическую плитку с поверхности кровли и парапетов, искусственный газон, тротуарную плитку, конструкцию веранды, конструкции деревянной облицовки парапетов, кровлю веранды из гибкой черепицы, конструкцию подиума, произвести ремонт кровли на площади 137 кв. м, заменить все конструкционные слои и водосборную воронку. ТСЖ также обязали компенсировать ущерб собственнице квартир, выплатив 105 тыс. рублей.

После того, как приставы уведомили ТСЖ о штрафных санкциях, товарищество выплатило компенсацию. Ремонт также провели.