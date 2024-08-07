Он вместе с сообщниками готовил теракты, подрыв объектов правоохранительных ведомств.

В Новосибирске 2-м Восточным окружным военным судом вынесен приговор омичу, обвиняемому в создании в 2017 году банды для террористической угрозы. В суде доказано, что он привлекал в свою группировку людей, положительно относящихся к преступлению законов. В квартире обвиняемого были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, оружие, средства инициирования подрыва, планы и агитационные материалы.

В планах банды было совершать теракты в отношении объектов ФСБ, МВД и Министерства обороны России. Для этого организатор даже изучил инструкции в интернете по изготовлению самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и тактике совершения преступлений, с которыми делился с сообщниками. Однако банде пришел конец в мае 2023 года, когда обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России при поддержке региональной Росгвардии.

Его признали виновным в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), совершении террористического акта (ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении оружия, его основных частей и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В общей сложности ему светит до 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме.