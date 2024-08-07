Омск-Информ
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·Общество

Снимки сделал фотограф Роман Горчаков.
В мужском журнале MAXIM опубликовали фотографии и интервью с омской писательницей Александрой Яковлевой. Омичка рассказала журналу о работе над «Иными» и о новом романе, который будет называться «Дочери Колыбели».
Напомним, «Иные» – это новая фэнтези-вселенная, которую запустили онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и книжный сервис «Букмейт». Первый сезон вышел в 2023 году.
О других омских писателях и их книгах можно почитать здесь.
·Общество

Снимки сделал фотограф Роман Горчаков.
В мужском журнале MAXIM опубликовали фотографии и интервью с омской писательницей Александрой Яковлевой. Омичка рассказала журналу о работе над «Иными» и о новом романе, который будет называться «Дочери Колыбели».
Напомним, «Иные» – это новая фэнтези-вселенная, которую запустили онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и книжный сервис «Букмейт». Первый сезон вышел в 2023 году.
О других омских писателях и их книгах можно почитать здесь.