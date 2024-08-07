До фестиваля осталось несколько дней, и стала известна его программа.

Министерство спорта Омской области опубликовало программу «Штормфеста» (0+), который состоится в Омске в ближайшую субботу, 10 августа. Пятый фестиваль здорового образа жизни на территории Сибирского кадетского корпуса (Ленина, 26) начнется в 15:00.

Для омичей организуют более 25 разных активностей. Их поделят на стихии: огонь, вода, земля, воздух, а объединит все площадки стихия шторм.

Водная стихия предстанет в виде бара полезных напитков, сапсерфинга и водных битв. На локации «воздух» омичей ожидает воздушная гимнастика, воздушные лакомства, гонки дронов, бадминтон, симулятор полета, мастер-классы по созданию парфюмерии и ароматерапии, а также зиплайн, о котором мы сообщали ранее.

На локации стихии огня гостей будет ждать массаж огнем, огненное шоу, шашлыкфест, лазер-ран, мастер-класс по изготовлению свечей. «Земля» представит турнир по флорболу, детские активности, фермерский уголок, большую песочницу, мастер-классы по изготовлению флорариумов и росписи керамики. На площадке «шторм» пройдет Гран-при по ММА.

В программе фестиваля также розыгрыш призов. Омичи могут получить умную колонку «Яндекс.Станция Дуо Макс», импульсный водяной пистолет, стайлер Dyson.