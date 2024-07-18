Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Вход для омичей будет свободный.
В этом году на фестивале здорового образа жизни «Штормфесте» (0+) в Омске выступит группа 25/17. Их концерт начнется в 20:00.
Напомним, «Штормфест» пройдет в субботу, 10 августа, на площади Сибирского кадетского корпуса (Ленина, 26). Мероприятия планируются с 15:00 до 21:00.
Вход свободный.
·Культура/Афиша

Вход для омичей будет свободный.
В этом году на фестивале здорового образа жизни «Штормфесте» (0+) в Омске выступит группа 25/17. Их концерт начнется в 20:00.
Напомним, «Штормфест» пройдет в субботу, 10 августа, на площади Сибирского кадетского корпуса (Ленина, 26). Мероприятия планируются с 15:00 до 21:00.
Вход свободный.