Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Фестиваль пройдет в городе уже в пятый раз.
В этом году «Штормфест» (0+) состоится в Омске 10 августа на площади Сибирского кадетского корпуса (Ленина, 26). Мероприятия планируются с 15:00 до 21:00.
Локаций будет четыре:
  • огонь,
  • вода,
  • земля,
  • воздух.
На фестивале спорта также планируется концерт известного музыканта. Кто там выступит, пока не сообщается. Ранее на «Штормфесте» спели Niletto, Artik & Аsti, DABRO и др.
·Культура/Афиша

Фестиваль пройдет в городе уже в пятый раз.
В этом году «Штормфест» (0+) состоится в Омске 10 августа на площади Сибирского кадетского корпуса (Ленина, 26). Мероприятия планируются с 15:00 до 21:00.
Локаций будет четыре:
  • огонь,
  • вода,
  • земля,
  • воздух.
На фестивале спорта также планируется концерт известного музыканта. Кто там выступит, пока не сообщается. Ранее на «Штормфесте» спели Niletto, Artik & Аsti, DABRO и др.