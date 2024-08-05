Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Его установят 10 августа на территории Сибирского кадетского корпуса.
На фестивале «Штормфест» в Омске установят троллей (он же Zip-Line) для скоростного спуска с помощью карабина. На нем смогут бесплатно прокатиться все желающие.
– Скоростной спуск станет фишкой стихии #воздух. Такого аттракциона еще не было на городских праздниках в Омске, – сообщает школа единоборств «ШТОРМ».
Напомним, пятый фестиваль здорового образа жизни «Штормфест» состоится в Омске 10 августа. Мероприятия пройдут на территории Сибирского кадетского корпуса (Ленина, 26). Начало – в 15:00.
Ранее сообщалось, что на «Штормфесте» (0+) выступит группа 25/17.
·Культура/Афиша

Его установят 10 августа на территории Сибирского кадетского корпуса.
На фестивале «Штормфест» в Омске установят троллей (он же Zip-Line) для скоростного спуска с помощью карабина. На нем смогут бесплатно прокатиться все желающие.
– Скоростной спуск станет фишкой стихии #воздух. Такого аттракциона еще не было на городских праздниках в Омске, – сообщает школа единоборств «ШТОРМ».
Напомним, пятый фестиваль здорового образа жизни «Штормфест» состоится в Омске 10 августа. Мероприятия пройдут на территории Сибирского кадетского корпуса (Ленина, 26). Начало – в 15:00.
Ранее сообщалось, что на «Штормфесте» (0+) выступит группа 25/17.