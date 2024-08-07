В регионе работодатели конкурируют за кадры. Особенно это касается рабочих профессий и IT-сферы.

Представители сервиса «Авито Работа», директор категории «Офисные профессии» Кирилл Пшеничных и региональный представитель в СФО Екатерина Салостий, рассказали об основных тенденциях и состоянии рынка труда в России и Омской области. По словам специалистов, среди работодателей продолжается конкуренция за кадры. Безработица в России составляет всего 2,6 %. В Омской области она немного выше – 3,2 %, но конкуренция за работников также высокая.

Высокий спрос на рабочую силу способствует росту предлагаемых зарплат. В среднем по стране они превысили 61 тыс. рублей, в Омской области – 51 тысячу. Однако в этом году рост оплаты труда замедлился. По данным «Авито Работы», в первой половине 2024 года в Омской области средние предложения выросли на 8 %. Работодатели начали предлагать соискателям другие бонусы.

– Согласно исследованию «Авито Работы», чаще всего специалистам из Омска работодатели обеспечивают компенсацию обучения (35 %), бесплатное медицинское страхование (35 %), премии за достижение целей (31 %). Также нередко омским работникам предлагается транспорт за счет компании – об этом бонусе рассказали 28 % опрошенных, что значимо выше среднего показателя по России, – отметила Екатерина Салостий.

В то же время расширились границы найма: стало больше вакансий для пожилых людей и молодежи. Вакансий для кандидатов без опыта и студентов в Омской области в этом году стало на 63 % больше. Трудоустроиться сегодня не так уж сложно, особенно это касается IT-сферы.

– Еще один тренд рынка труда, который постепенно распространяется по всей стране, – это быстрый наем сотрудников. 53 % омичей находят работу в течение одного месяца, причем 24 % из них – в течение двух недель. В IT-компаниях мы наблюдаем тенденцию на «мгновенное» трудоустройство, One day offer или Weekend offer, в рамках которого кандидаты могут быстро пройти тестирование и приступить к работе в компании на следующий же день, – говорит Кирилл Пшеничных.

Другой тенденцией остается дефицит рабочих. Особенно не хватает их в производстве и сельском хозяйстве (21 % от всех вакансий в России и 23 % в Омской области), строительстве (13 % и 17 %), транспорте и логистике (7 % и в стране и в регионе). В Омской области также в дефиците специалисты по продажам (7 %).

Высокий спрос в регионе на риелторов, инженеров, рекрутеров, логистов, банковских работников, а также токарей, водителей спецтехники, машинистов, строителей и автоэлектриков. В среднем им предлагают зарплаты от 69 до 100 тыс. рублей.