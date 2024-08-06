Для гурманов приготовят 1 000 порций свиной шеи в устричной глазури с овощным гарниром.

В воскресенье, 11 августа, в парке «Вокруг света» пройдет гастрономическое шоу от Василия Емельяненко «Вася накормит». По информации организаторов, для гостей приготовят 1000 порций свиной шеи в устричной глазури с овощами на гриле, а в качестве напитка будет ягодный морс из ирги.

Помимо Василия, в кулинарном шоу планируется участие ученицы шефа Константина Ивлева Елены Петрохалкиной, а также талантливых местных поваров, сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel. Елена известна многим телезрителям своим участием в 5-м сезоне проекта «Адская кухня». В декабре 2022 года она открыла свою авторскую кулинарную студию под названием «Моя вкусная студия».

Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация на сайте.

Напомним, что Василий Емельяненко является знаменитым шеф-поваром, ведущим и автором популярного кулинарного блога. Несколько раз он повышал свое мастерство на курсах от шеф-повара Ивлева, а также стажировался в европейских ресторанах, которые имеют от одной до трех звезд Мишлена.