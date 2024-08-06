В предыдущей редакции документа предполагалось снести 728 зданий. А теперь только 532.

В Омске снова поменяли проект комплексного развития несмежных территорий жилой застройки между улицами Красный Пахарь и Герцена. Изначально предполагалось застроить территории площадью 2,2 га, гектара. Потом участок увеличился до 28 га, далее 43,2 га. В версии документа от 5 августа площадь застройки составит 29,7 га. Новый микрорайон планируется возвести на участке от улицы 16-й Северной до 7-й Северной, а не до 3-й, как предполагалось ранее.

На реализацию проекта уйдет 10 лет. Под снос запланировано 532 частных и 4 многоквартирных дома. В предыдущей редакции документа предполагалось стереть с лица земли 728 частных и 5 многоквартирных домов. Кроме того, планируется сносить расположенные в границах зоны КРТ гаражи, бани, магазины, автомойки и шиномонтажки. По сравнению с прежней редакцией уменьшился и объем предполагаемого строительства, с 400 до 270 кв. м.

В августе 2023-го возводить новый микрорайон намеревался застройщик ЖК «Северное сияние» Шамил Шихмирзаев.