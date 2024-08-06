Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Деньги направят в Калачинский, Таврический и Тюкалинский районы.
Правительство Омской области выделило муниципалитетам еще 64 млн рублей на ремонт дорог. На эти средства планируется обновить дороги в Калачинском и Таврическом районах, а также в Тюкалинске. На пересечении улиц 22 Апреля – 50 лет Октября, 10 лет Октября – 20-я Линия установят новые светофоры.
Ранее в региональном Минтрансе рассказали, как продвигается ремонт трассы Омск – Казахстан. Пятикилометровый участок обновили уже на 93 %.
·Общество

Деньги направят в Калачинский, Таврический и Тюкалинский районы.
Правительство Омской области выделило муниципалитетам еще 64 млн рублей на ремонт дорог. На эти средства планируется обновить дороги в Калачинском и Таврическом районах, а также в Тюкалинске. На пересечении улиц 22 Апреля – 50 лет Октября, 10 лет Октября – 20-я Линия установят новые светофоры.
Ранее в региональном Минтрансе рассказали, как продвигается ремонт трассы Омск – Казахстан. Пятикилометровый участок обновили уже на 93 %.