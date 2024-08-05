Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Дорожное полотно обновляют на участках общей протяженностью 6 км в Одесском районе.
В региональном Минтрансе рассказали, как продвигается ремонт трассы Омск – Одесское – граница Республики Казахстан. Участок 8 3– 88 км обновили уже на 93 %. Подрядчик ООО «Стройсервис» завершил фрезерование старого дорожного полотна, устранил пучинообразования, укрепил основания холодным ресайклингом и уложил два слоя асфальта.
Второй подрядчик, ООО «СУ-157», который занимается ремонтом на участке 97 – 98 км, пока только сделал фрезерование изношенного полотна, устранил места пучинообразований и укрепил основание дороги. Ему предстоит еще уложить асфальт, установить дорожные знаки и нанести разметку.
·Общество

Дорожное полотно обновляют на участках общей протяженностью 6 км в Одесском районе.
В региональном Минтрансе рассказали, как продвигается ремонт трассы Омск – Одесское – граница Республики Казахстан. Участок 8 3– 88 км обновили уже на 93 %. Подрядчик ООО «Стройсервис» завершил фрезерование старого дорожного полотна, устранил пучинообразования, укрепил основания холодным ресайклингом и уложил два слоя асфальта.
Второй подрядчик, ООО «СУ-157», который занимается ремонтом на участке 97 – 98 км, пока только сделал фрезерование изношенного полотна, устранил места пучинообразований и укрепил основание дороги. Ему предстоит еще уложить асфальт, установить дорожные знаки и нанести разметку.