Омск-Информ
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·Общество

Илья Бальцер считает, что застройка испортит исторический центр и создаст сплошную пробку.

Генеральный директор ИТП «Град» Илья Бальцер выступил против строительства многоэтажек на территории бывшей ТЭЦ-1, сообщает Ом1. По его словам, такая застройка в историческом центре города категорически неуместна.

– На мой взгляд, исторический центр города – это та вещь, которая в Омске хороша. Все, кто приезжает к нам в гости, отмечают, что Омску удалось сохранить свой исторический центр. Зачем сейчас эта архитектура, которая совершенно не к месту? – сказал Илья Бальцер.

Также гендиректор «ИТП Град» отметил, что новое жилье нужно будет обеспечить школами и детскими садами. По его словам, сейчас на 19-ю гимназию и 64-й лицей и так падает большая нагрузка. А самих детсадов поблизости нет.

– Не надо делать транспортную модель, чтобы понять, что станет с улицей Партизанской, когда на нее упадет дополнительный трафик этих жителей, – объяснил эксперт.

Илья Бальцер заметил, что никто и никогда не убедит владельца земли сделать на территории сквер. А у государства нет возможности выкупить землю и построить там что-то общегородское.

Напомним, что на прошлой неделе в Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. Его участник обсудили постройку 8-этажных домов на территории бывшей ТЭЦ-1. Реализацией проекта хочет заняться АО «Основа Холдинг», которое владеет землей.

Проект архитектурного бюро Александра Асадова отправили на доработку. Также против застройки выступили представители омского отделения Всероссийского общества охраны памятников.

·Общество

Илья Бальцер считает, что застройка испортит исторический центр и создаст сплошную пробку.

Генеральный директор ИТП «Град» Илья Бальцер выступил против строительства многоэтажек на территории бывшей ТЭЦ-1, сообщает Ом1. По его словам, такая застройка в историческом центре города категорически неуместна.

– На мой взгляд, исторический центр города – это та вещь, которая в Омске хороша. Все, кто приезжает к нам в гости, отмечают, что Омску удалось сохранить свой исторический центр. Зачем сейчас эта архитектура, которая совершенно не к месту? – сказал Илья Бальцер.

Также гендиректор «ИТП Град» отметил, что новое жилье нужно будет обеспечить школами и детскими садами. По его словам, сейчас на 19-ю гимназию и 64-й лицей и так падает большая нагрузка. А самих детсадов поблизости нет.

– Не надо делать транспортную модель, чтобы понять, что станет с улицей Партизанской, когда на нее упадет дополнительный трафик этих жителей, – объяснил эксперт.

Илья Бальцер заметил, что никто и никогда не убедит владельца земли сделать на территории сквер. А у государства нет возможности выкупить землю и построить там что-то общегородское.

Напомним, что на прошлой неделе в Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. Его участник обсудили постройку 8-этажных домов на территории бывшей ТЭЦ-1. Реализацией проекта хочет заняться АО «Основа Холдинг», которое владеет землей.

Проект архитектурного бюро Александра Асадова отправили на доработку. Также против застройки выступили представители омского отделения Всероссийского общества охраны памятников.