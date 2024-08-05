Илья Бальцер считает, что застройка испортит исторический центр и создаст сплошную пробку.

Генеральный директор ИТП «Град» Илья Бальцер выступил против строительства многоэтажек на территории бывшей ТЭЦ-1, сообщает Ом1. По его словам, такая застройка в историческом центре города категорически неуместна.

– На мой взгляд, исторический центр города – это та вещь, которая в Омске хороша. Все, кто приезжает к нам в гости, отмечают, что Омску удалось сохранить свой исторический центр. Зачем сейчас эта архитектура, которая совершенно не к месту? – сказал Илья Бальцер.

Также гендиректор «ИТП Град» отметил, что новое жилье нужно будет обеспечить школами и детскими садами. По его словам, сейчас на 19-ю гимназию и 64-й лицей и так падает большая нагрузка. А самих детсадов поблизости нет.

– Не надо делать транспортную модель, чтобы понять, что станет с улицей Партизанской, когда на нее упадет дополнительный трафик этих жителей, – объяснил эксперт.

Илья Бальцер заметил, что никто и никогда не убедит владельца земли сделать на территории сквер. А у государства нет возможности выкупить землю и построить там что-то общегородское.

Напомним, что на прошлой неделе в Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. Его участник обсудили постройку 8-этажных домов на территории бывшей ТЭЦ-1. Реализацией проекта хочет заняться АО «Основа Холдинг», которое владеет землей.

Проект архитектурного бюро Александра Асадова отправили на доработку. Также против застройки выступили представители омского отделения Всероссийского общества охраны памятников.