На месте ТЭЦ-1 собираются построить новый жилой квартал.

Сегодня, 31 июля, в Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. Во время мероприятия участники обсудили постройку нового жилого квартала на улице Некрасова. Он расположится на территории ТЭЦ-1, сообщает медиа «Трамплин».

Исторический центр хотят застроить 8-этажными зданиями. Разработкой эскизов занималось московское «Архитектурное бюро Асадов». Микрорайон построят на стрелке: в месте, где Омь впадает в Иртыш.

По словам главы бюро Александра Асадова, это место никогда не застраивалось, оно было промышленным кварталом. Поэтому решение по нему даст новую точку отсчета для развития города.

– Квартал по общемировому тренду должен выйти на реку зданием повышенной этажности – 25 метров, – объяснил Асадов.

Архитекторы изучили все проекты с 1990 года, учли важные здания поблизости. Работа над проектом ведется уже несколько лет, с 2021 года.