Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он будет выполнять не по три рейса, как прежний перевозчик, а по два рейса в сутки.
С сегодняшнего дня перевозками пассажиров по маршруту 1681 Омск – Седельниково занялся ИП Лисин А. Н. Как сообщает «Омскоблавтотранс», стоимость проезда не изменилась – 802 рубля.
Время отправления от Омского автовокзала:
  • 12:00 (вторник, пятница);
  • 14:20 (понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье);
  • 17:20 (ежедневно).
Время отправления от Седельниковской автостанции: 9:20 и 11:00 (ежедневно).
Напомним, от маршрута отказался «Черлак-автотранс», в результате с 1 по 5 августа автобусы не ходили. У жителей Седельниково для связи с Омском был только маршрут 1103, по которому выполнялся один рейс в сутки.
·Общество

Он будет выполнять не по три рейса, как прежний перевозчик, а по два рейса в сутки.
С сегодняшнего дня перевозками пассажиров по маршруту 1681 Омск – Седельниково занялся ИП Лисин А. Н. Как сообщает «Омскоблавтотранс», стоимость проезда не изменилась – 802 рубля.
Время отправления от Омского автовокзала:
  • 12:00 (вторник, пятница);
  • 14:20 (понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье);
  • 17:20 (ежедневно).
Время отправления от Седельниковской автостанции: 9:20 и 11:00 (ежедневно).
Напомним, от маршрута отказался «Черлак-автотранс», в результате с 1 по 5 августа автобусы не ходили. У жителей Седельниково для связи с Омском был только маршрут 1103, по которому выполнялся один рейс в сутки.