Он будет выполнять не по три рейса, как прежний перевозчик, а по два рейса в сутки.

С сегодняшнего дня перевозками пассажиров по маршруту 1681 Омск – Седельниково занялся ИП Лисин А. Н. Как сообщает «Омскоблавтотранс», стоимость проезда не изменилась – 802 рубля.

Время отправления от Омского автовокзала:

12:00 (вторник, пятница);

14:20 (понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье);

17:20 (ежедневно).

Время отправления от Седельниковской автостанции: 9:20 и 11:00 (ежедневно).