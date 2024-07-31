Из четырех рейсов в день у сельчан остался только один.

«Черлак-автотранс» решил прекратить перевозки пассажиров по маршруту 1681 Омск – Седельниково. Как сообщили в администрации Седельниковского района, автобусы не будут ходить с 1 по 5 августа.

– Министерством транспорта региона с момента получения уведомления «Черлак-автотранса» о прекращении перевозок проведена работа по подбору иного подрядчика. Однако из-за сжатых сроков возобновление рейсов по прежним маршруту и расписанию возможно только с 5 августа 2024 года, – сообщают чиновники.

«Черлак-автотранс» выполнял по три рейса в день. Отметим, что у жителей Седельниково для связи с Омском еще остался маршрут 1103. Он отправляется из Омска в 7:40, а из Седельниково – в 16:00.