В список попали даже бухгалтеры и юристы, но лидируют все равно бюджетники.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, какие специалисты самые недооцененные на рынке труда. Больше всего респондентов назвали учителей (19 %), врачей и медсестер (14 %), сообщает RT. Также неоправданно мало платят квалифицированным рабочим (так считают 10 % респондентов) и инженерам (9 %).

Низкими назвали зарплаты дворников и уборщиков (6 %), продавцов (3 %), а также бухгалтеров и юристов (2 %).

В общей сложности в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны старше 18 лет.