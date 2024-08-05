Омск-Информ
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·Общество

Борт, на котором они должны лететь, еще не прибыл в аэропорт.
Сегодня в омском аэропорту произошла задержка рейса «Уральских авиалиний» в Москву. Пассажирам придется ждать вылета 7,5 часа.
По данным онлайн-табло, самолет, который должен был прибыть из аэропорта Домодедово в 5:25, ожидается в Омске только в 13:10. Вылет, соответственно, сдвинули с 6:30 на 14:00.
Ранее сообщалось, что авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч за нарушение прав омичей. Им не предоставили обязательные услуги в случае задержки рейса.
·Общество

Борт, на котором они должны лететь, еще не прибыл в аэропорт.
Сегодня в омском аэропорту произошла задержка рейса «Уральских авиалиний» в Москву. Пассажирам придется ждать вылета 7,5 часа.
По данным онлайн-табло, самолет, который должен был прибыть из аэропорта Домодедово в 5:25, ожидается в Омске только в 13:10. Вылет, соответственно, сдвинули с 6:30 на 14:00.
Ранее сообщалось, что авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч за нарушение прав омичей. Им не предоставили обязательные услуги в случае задержки рейса.