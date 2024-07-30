Людям не предложили напитки во время многочасового ожидания вылета.

Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров в Омском аэропорту. Как сообщили в транспортной прокуратуре, в апреле 2024 года по технической причине рейс Омск – Сургут задержался более чем на 7 часов. Пассажиров не обеспечили на это время прохладительными напитками.

– В этой связи генеральному директору ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что на прошлой неделе на 12 часов задержался рейс из Омска в Москву. Прокуратура также проверяла, соблюдает ли перевозчик права пассажиров.