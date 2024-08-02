Работу на современном нефтеперерабатывающем производстве получат все 17 выпускников базовой кафедры «Газпром нефти», окончившие вуз в этом году.

С 2014 года в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) работает базовая кафедра «Газпром нефти». Студенты обучаются по двум направлениям – «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Подготовка ведется в рамках комплексной программы «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ», разработанной специалистами предприятия при поддержке министерства образования Омской области.

В этом году документы об окончании вуза получили 17 выпускников базовой кафедры, и все они пополнят штат Омского НПЗ.

– Современное производственное оборудование и технологии, которыми обладает завод, предъявляют самые высокие требования к сотрудникам. Поэтому мы уделяем особое внимание кадровой политике, привлечению на завод молодых, амбициозных профессионалов. Обучение на базовой кафедре позволяет готовить специалистов, обладающих большим потенциалом и стремлением добиться успеха в работе, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

На предприятии сообщили, что молодые специалисты будут работать на ключевых нефтеперерабатывающих комплексах.

– Благодаря сотрудничеству с Омским НПЗ мы готовим специалистов, способных реализовывать даже самые сложные задачи. В ходе обучения наши студенты не только получают теоретические знания, но и отрабатывают профессиональные компетенции на производственных объектах ОНПЗ. В результате к моменту окончания технического университета молодые люди максимально подготовлены к успешному старту карьеры в области нефтепереработки, – подчеркнул и. о. ректора ОмГТУ Павел Корчагин.

Добавим, что за все время своего существования базовая кафедра выпустила более 230 специалистов по направлениям. С этого года у поступивших появится возможность получить сразу два высших образования. Со второго курса студенты смогут дополнительно выбрать одну из профессий – «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика».