Такой возможностью воспользовались более 1300 человек, и каждый второй смог улучшить свой результат.

Более 55 % омских выпускников улучшили свои результаты после пересдачи ЕГЭ, сообщили в областном министерстве образования. Пересдача проходила 4 и 5 июля, выпускники могли выбрать любой из 12 предметов независимо от набранного количества баллов.

В Омске работали 5 пунктов проведения экзаменов, еще 29 открыли в муниципальных районах. Больше всего выпускников заявились на пересдачу обществознания.

– На пересдачу экзаменов 4 и 5 июля заявления подали почти 1,5 тысячи омских выпускников, это около 20 % от всех сдающих ЕГЭ в этом году. На пересдачу пришли 1326 участников, что составляет более 90 % от зарегистрированных. Конечно, это говорит о том, что выпускники сделали осознанный выбор и решили пересдать экзамен, – говорит министр образования региона Иван Кротт. – Улучшить свои результаты смогли более 55 % ребят. Благодаря пересдаче экзамена 27 участников перешли в категорию высокобалльников, так как набрали более 80 баллов на экзамене.

Также благодаря пересдаче выросли и средние баллы по ЕГЭ. Самый большой прирост отмечается по информатике, профильной математике и биологии. Эксперты говорят, что в целом по стране инициатива президента Владимира Путина о пересдаче ЕГЭ положительно повлияла на результаты школьников.