Ограничения начнут действовать уже завтра.

В мэрии Омска рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта в связи с перекрытиями улиц для празднования Дня города. Новые схемы будут действовать с 10:00 2 августа до 15:00 4 августа:

автобусы № 34 с улицы Герцена поедут с левым поворотом на улицу Фрунзе, через остановку «Флагман», с правым поворотом на улицу Гусарова, с правым поворотом на улицу Герцена, после чего вернутся на обычный маршрут;

с улицы Герцена поедут с левым поворотом на улицу Фрунзе, через остановку «Флагман», с правым поворотом на улицу Гусарова, с правым поворотом на улицу Герцена, после чего вернутся на обычный маршрут; автобусы № 94 с моста имени 60-летия Победы поедут по Фрунзе через остановку «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее по утвержденной схеме маршрута. Маршрут в обратном направлении не изменится;

с моста имени 60-летия Победы поедут по Фрунзе через остановку «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее по утвержденной схеме маршрута. Маршрут в обратном направлении не изменится; автобусы № 28 с моста имени 60-летия Победы поедут по улице Фрунзе через остановку ООТ «Ул. Тарская», с правым поворотом на Герцена, с правым поворотом на Интернациональную, далее – по утвержденной схеме;

с моста имени 60-летия Победы поедут по улице Фрунзе через остановку ООТ «Ул. Тарская», с правым поворотом на Герцена, с правым поворотом на Интернациональную, далее – по утвержденной схеме; автобусы № 73 с улицы Красный Путь последуют по улицам Интернациональной и Гагарина, через Комсомольский мост, по проспекту Карла Маркса и далее по утвержденной схеме. В обратном направлении — без изменения схемы движения.

Изменения: с 21:00 2 августа до 24:00 3 августа автобусы № 25 будут следовать с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту с левым поворотом на Думскую, с правым поворотом на Пушкина, с правым поворотом на Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по Гагарина через остановки «Дом Туриста» и «Госпиталь», по улице Интернациональной, далее — по утвержденной схеме.

С 6:00 до 14:00 3 августа кончной остановкой для автобусов № 109 будет «Железнодорожный вокзал».