Омск-Информ
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·Общество

Часть общественного транспорта пустят в объезд перекрытой Соборной площади.
Для проведения Сибирского международного марафона и празднования Дня города в Омске перекроют Соборную площадь. Проезд запретят с 10:00 31 июля до 15:00 4 августа. В связи с этим изменятся маршруты автобусов:
  • автобусы № 73 с Красного Пути поедут по Интернациональной с правым поворотом на Герцена, далее по утвержденной схеме;
  • автобусы № 62 – до остановки «КДЦ «Маяковский» с разворотом под мостом имени 60-летия Победы (метромост), до остановки «Библиотека им. Пушкина», далее по Интернациональной и Гагарина;
  • автобусы № 94 в направлении «Амура» будут следовать с Красного Пути по Интернациональной с правым поворотом на Герцена и с разворотом в районе площади Победы, далее по утвержденной схеме. В обратном направлении схема движения останется прежней.
·Общество

Часть общественного транспорта пустят в объезд перекрытой Соборной площади.
Для проведения Сибирского международного марафона и празднования Дня города в Омске перекроют Соборную площадь. Проезд запретят с 10:00 31 июля до 15:00 4 августа. В связи с этим изменятся маршруты автобусов:
  • автобусы № 73 с Красного Пути поедут по Интернациональной с правым поворотом на Герцена, далее по утвержденной схеме;
  • автобусы № 62 – до остановки «КДЦ «Маяковский» с разворотом под мостом имени 60-летия Победы (метромост), до остановки «Библиотека им. Пушкина», далее по Интернациональной и Гагарина;
  • автобусы № 94 в направлении «Амура» будут следовать с Красного Пути по Интернациональной с правым поворотом на Герцена и с разворотом в районе площади Победы, далее по утвержденной схеме. В обратном направлении схема движения останется прежней.