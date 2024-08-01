Тело подростка нашли в Оми на третий день после исчезновения.

Мама 15-летней омской школьницы Алисы рассказала о дате прощания с дочерью, погибшей в Оми на прошлой неделе. С подростком попрощаются завтра, 2 августа, на территории БСМП № 1.

Девушка вышла из дома и пропала в пятницу, 26 июля. Известно, что на берегу Оми у Дома туриста Алиса в компании сверстников распивала алкоголь, а потом пошла купаться. 29 июля тело подростка в районе набережной Тухачевского нашел рыбак.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии силовиков, школьница могла оступиться в воде.