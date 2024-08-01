Ему пришлось отстаивать свое право на эти деньги в суде.

Омич отсудил свою зарплату и компенсацию морального вреда у работодателя. Как сообщает служба судебных приставов, мужчине доплатят 256 тыс. рублей.

Омич работал монтажником на ООО «Опора», которое занимается строительством. Он участвовал в возведении Витебской развязки западного скоростного диаметра «Пуск-Лимак-Север» в Санкт-Петербурге. Однако руководство не платило, и в связи с этим мужчина перестал выходить на работу, о чем уведомил руководителя. После этого часть задолженности начальник погасил.

Чтобы получить зарплату за последние три месяца, монтажник обратился в суд, который его требование удовлетворил. После этого решения приставы уведомили начальство омича о необходимости погасить задолженность и вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении трех автомобилей, об аресте счетов и о взыскании исполнительского сбора.

В итоге работодатель выплатил работнику всю сумму.