Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.

Завтра, 1 августа, Омск снова накроет магнитная буря. Она ожидается с 03:00 до 06:00 и с 09:00 до 18:00.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, эта буря будет в основном уровня G1 (слабая буря). Однако к 12:00 она почти достигнет уровня G2 (средняя буря).