Одним из возможных мест размещения стал парк Победы, где недавно пропала 15-летняя девочка, которую позже нашли погибшей.

В Омске планируют установить стелу «Живи», посвященную Международному дню пропавших детей. Это трехметровое сооружение с силуэтами мальчика и девочки, которые держатся за руки.

Сегодня обращение об установке стелы рассмотрел Общественный совет. Разместить ее могут в парке Победы, у озера в парке 30-летия ВЛКСМ, в сквере Дружбы народов или на площадке у ТЮЗа.

Ранее монумент презентовали на Международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Подобные стелы уже установили в других городах.