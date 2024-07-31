Сергей Угрюмов стал часто появляться в составе правительственных делегаций. Он объяснил почему.

Бывший глава муниципального «Комбината специальных услуг» (занимается содержанием городских кладбищ) Сергей Угрюмов был замечен 29 июля в составе делегации на открытии завода малых архитектурных форм «Фортис» в индустриальном парке «ТехноОмск» на базе Омского завода транспортного машиностроения. Предприятие занимается изготовлением инновационного светового оборудования.

Сергей Угрюмов ушел в отставку с поста руководителя муниципальных кладбищ 30 июня прошлого года после истечения годового контракта. Под его начальством «Комбинат специальных услуг» выправил финансовую ситуацию.

Свое недавнее появление на статусном мероприятии экс-глава муниципальных кладбищ объяснил рабочей необходимостью.

– Возглавляю общественный совет при министерстве промышленности Омской области. Присутствовал именно в этом качестве, – рассказал Сергей Угрюмов.

Он добавил, что появляется в составе правительственных делегаций как член комиссии по вопросам экономического развития, агропромышленного комплекса и предпринимательства Общественной палаты Омской области. При этом Угрюмов даже спустя год отказывается называть реальную причину своего ухода из «Комбината специальных услуг».