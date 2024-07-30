Двукратный олимпийский чемпион считает, что никакой катастрофы в случившемся нет.
Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал травму лидера «Авангарда» Владимира Ткачева. Накануне стало известно, что он получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на полгода.
– Для «Авангарда» было бы критично, если бы Ткачев получил такую травму зимой, в преддверии плей-офф. А сейчас не стартовал не только сезон, но даже командные сборы, поэтому нет повода для паники, – цитирует Якушева портал Russia-Hockey.ru. – Наоборот, у «Авангарда» появляется шанс наиграть молодежь. Тем более что в Омске работает академия, есть условия для развития молодых хоккеистов. Так что тут можно найти и позитив.
Катастрофы в случившемся не видят и в руководстве «Авангарда». Ожидается, что в ближайшее время «ястребы» подпишут контракт с форвардом «Ак Барса» Станиславом Галиевым.