Омск-Информ
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·Общество

В общей сложности оба праздника посетили более 46 тыс. горожан.
На крестный ход, который состоялся сегодня в честь праздника Крещения Руси в Омске, вышли 6,5 тыс. православных верующих. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, они помолились о России и победе.
Ранее сообщалось, сколько человек собрал праздник Сабантуй, состоявшийся вчера на «Зеленом острове». На него пришли около 40 тыс. омичей.
·Общество

В общей сложности оба праздника посетили более 46 тыс. горожан.
На крестный ход, который состоялся сегодня в честь праздника Крещения Руси в Омске, вышли 6,5 тыс. православных верующих. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, они помолились о России и победе.
Ранее сообщалось, сколько человек собрал праздник Сабантуй, состоявшийся вчера на «Зеленом острове». На него пришли около 40 тыс. омичей.