Омск-Информ
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·Общество

Тысячи горожан вышли на улицы, чтобы отметить День Крещения Руси.
Сегодня утром в Омске начался крестный ход в честь Дня Крещения Руси. Как сообщает «Омск_путеводитель», на улицы вышли тысячи омичей.
Крестный ход начался у стен Кафедрального собора и проследует к Никольскому Казачьему собору. В нем участвуют губернатор Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, министр культуры Юрий Трофимов, депутаты и представители общественных организаций.
Главная святыня праздника – Абалакская икона Божией Матери «Знамение». Приложиться к ней можно сегодня вечером в Никольском Казачьем соборе до закрытия храма.
·Общество

Тысячи горожан вышли на улицы, чтобы отметить День Крещения Руси.
Сегодня утром в Омске начался крестный ход в честь Дня Крещения Руси. Как сообщает «Омск_путеводитель», на улицы вышли тысячи омичей.
Крестный ход начался у стен Кафедрального собора и проследует к Никольскому Казачьему собору. В нем участвуют губернатор Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, министр культуры Юрий Трофимов, депутаты и представители общественных организаций.
Главная святыня праздника – Абалакская икона Божией Матери «Знамение». Приложиться к ней можно сегодня вечером в Никольском Казачьем соборе до закрытия храма.