Сначала яму засыпали щебнем, а сегодня там уложили асфальт.

Сегодня, 26 июля, в Омске завершились работы на проспекте Мира. Там восстанавливали дорожное полотно на участке провала.

Напомним, что провал образовался 23 июля на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской. В яму на дороге провалился автомобиль. Фотография с аварией моментально разлетелась по соцсетям.

В пресс-службе АО «Омск РТС» рассказали, что провал дороги произошел из-за плохих погодных условий. Яму засыпали щебнем и, как только погода позволила, участок заасфальтировали. В этом году компания не проводила ремонтные работы на сетях в районе площади у Советского исполкома.