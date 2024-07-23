Омск-Информ
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·Авто

Как сообщают очевидцы, это случилось рано утром.
Сегодня на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской в Омске в яму на дороге провалился автомобиль. Кадрами с места происшествия поделились омичи в соцсетях.
– Я в 6 часов там проезжал, он уже там был, – отметил в комментариях омич Виталий Королев.
Отметим, что во время последнего сильного ливня в Омске вместе с землей и асфальтом провалилась машина. Сегодня синоптики снова обещают непогоду.
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·Авто

Как сообщают очевидцы, это случилось рано утром.
Сегодня на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской в Омске в яму на дороге провалился автомобиль. Кадрами с места происшествия поделились омичи в соцсетях.
– Я в 6 часов там проезжал, он уже там был, – отметил в комментариях омич Виталий Королев.
Отметим, что во время последнего сильного ливня в Омске вместе с землей и асфальтом провалилась машина. Сегодня синоптики снова обещают непогоду.
1661