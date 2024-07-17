Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло на Левобережье после проливного дождя. 
Сегодня на улице Рокосовского около гаражей провалился асфальт. Как сообщают очевидцы, дорогу размыло. В результате в яму упал автомобиль.
Ранее обрушилась обочина въезда на мост имени 60-летия ВЛКСМ со стороны проспекта Мира и провалился тротуарная плитка на улице Музейной.
1881
·Происшествия

Это произошло на Левобережье после проливного дождя. 
Сегодня на улице Рокосовского около гаражей провалился асфальт. Как сообщают очевидцы, дорогу размыло. В результате в яму упал автомобиль.
Ранее обрушилась обочина въезда на мост имени 60-летия ВЛКСМ со стороны проспекта Мира и провалился тротуарная плитка на улице Музейной.
1881