Омск-Информ
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·Происшествия

Вероятно, обочину размыла дождевая вода.
Сегодня в Омске на спуске с проспекта Мира к мосту имени 60-летия ВЛКСМ обрушилась часть обочины. Кадры с места происшествия горожане опубликовали в соцсетях.
Также провалилась тротуарная плитка на улице Музейной около здания № 1.
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·Происшествия

Вероятно, обочину размыла дождевая вода.
Сегодня в Омске на спуске с проспекта Мира к мосту имени 60-летия ВЛКСМ обрушилась часть обочины. Кадры с места происшествия горожане опубликовали в соцсетях.
Также провалилась тротуарная плитка на улице Музейной около здания № 1.
3383