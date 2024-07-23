Омск-Информ
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·Авто

После работ по отсыпке планируется уложить асфальт.
Как сообщили в мэрии, яму на проспекте Мира в Омске уже засыпали щебнем. Асфальтированием проезжей части займутся в ближайшее время, учитывая погоду.
Напомним, яма на проспекте образовалась на участке, где проходят тепловые сети. Утром в нее провалился автомобиль. В мэрии пообещали заделать яму до конца дня.
·Авто

После работ по отсыпке планируется уложить асфальт.
Как сообщили в мэрии, яму на проспекте Мира в Омске уже засыпали щебнем. Асфальтированием проезжей части займутся в ближайшее время, учитывая погоду.
Напомним, яма на проспекте образовалась на участке, где проходят тепловые сети. Утром в нее провалился автомобиль. В мэрии пообещали заделать яму до конца дня.