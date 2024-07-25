Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Сегодня, 25 июля, отвечая на вопросы омичей в прямом эфире, губернатор Омской области Виталий Хоценко анонсировал строительство Северного обхода. «Добро» от вице-премьера России Марата Хуснуллина получено. Средства выделит федеральный центр.
– Планируем перейти к строительству Северного обхода Омска, а также и нескольких мостов через Иртыш и Омь. Недавно заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в присутствии президента на открытии обхода в Твери сказал, что средства такие у страны есть, – подчеркнул Хоценко. – И это будут дополнительные федеральные финансы на этот обход. Этот обход даст возможность быстрее добираться до Тюмени и Новосибирска. А также разгрузит наш город от пробок, мы большую часть машин выведем на платную дорогу.
Ранее сообщалось, что областные власти подготовили обращение на имя Марата Хуснуллина с просьбой выделить господдержку в 27 млрд рублей федеральных средств на строительство Северного обхода. Проектно-сметная документация на объект уже разработана.