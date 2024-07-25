Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Женщина в течение нескольких лет похищала средства Омского летно-технического колледжа.

В Омске утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей столовой Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени Ляпидевского. Она обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, с июля 2020 года по октябрь 2022-го обвиняемая использовала служебное положение, чтобы красть средства образовательного учреждения. Для этого она заключила контракты с подставными лицами на поставку фруктов, кондитерских изделий и посуды.

Затем женщина подписала документы, в которых были указаны ложные данные. Благодаря этому она смогла похитить более 3 млн рублей. Уголовное дело передали в Кировский районный суд.

·Общество

Женщина в течение нескольких лет похищала средства Омского летно-технического колледжа.

В Омске утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей столовой Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени Ляпидевского. Она обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, с июля 2020 года по октябрь 2022-го обвиняемая использовала служебное положение, чтобы красть средства образовательного учреждения. Для этого она заключила контракты с подставными лицами на поставку фруктов, кондитерских изделий и посуды.

Затем женщина подписала документы, в которых были указаны ложные данные. Благодаря этому она смогла похитить более 3 млн рублей. Уголовное дело передали в Кировский районный суд.