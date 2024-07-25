Омск-Информ
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·Общество

Жители многих микрорайонов жалуются на отсутствие коммунального ресурса.

В ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Виталий Хоценко ответил на вопросы омичей об отсутствии в их домах горячей воды. Жители многих микрорайонов жалуются на отсутствие ресурса.

– На устранении аварий работает 30 ремонтных бригад. Мэр Омска поручил ресурсоснабжающим организациям и профильным департаментам информировать людей по конкретным адресам, когда будет подана горячая вода. Основная задача – закончить все работы к отопительному периоду, – сказал Хоценко.

Он также сообщил, что правительство РФ разрабатывает большую федеральную программу по модернизации инженерных сетей. Омская область рассчитывает получить средства на ремонт максимального количества объектов.

·Общество

Жители многих микрорайонов жалуются на отсутствие коммунального ресурса.

В ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Виталий Хоценко ответил на вопросы омичей об отсутствии в их домах горячей воды. Жители многих микрорайонов жалуются на отсутствие ресурса.

– На устранении аварий работает 30 ремонтных бригад. Мэр Омска поручил ресурсоснабжающим организациям и профильным департаментам информировать людей по конкретным адресам, когда будет подана горячая вода. Основная задача – закончить все работы к отопительному периоду, – сказал Хоценко.

Он также сообщил, что правительство РФ разрабатывает большую федеральную программу по модернизации инженерных сетей. Омская область рассчитывает получить средства на ремонт максимального количества объектов.