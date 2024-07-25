За неделю они превысили норму в 9 раз.

Мэр Сергей Шелест выяснил у синоптиков «Омской геологоразведочной экспедиции», насколько осадки в городе превысили норму и как обстоят дела с уровнем грунтовых вод. Почти за три месяца, с 1 мая по 23 июля, выпало 280,2 мм осадков – в 2 раза больше нормы. За неделю с 16 по 23 июля выпало 141,8 мм осадков. Это в 9 раз больше нормы.

– Судя по прогнозам погоды, перечисленные показатели вполне могут побить существующие значения, – отметил мэр.

Уровень грунтовых вод тоже повышенный. На скважинах № 81 и 267 государственной опорной наблюдательной сети этим летом зафиксировали пиковые значения первого от поверхности водоносного горизонта. На скважине № 81 (Красноярский тракт) глубина до уровня составляет 1,3 метра, на скважине № 267 (ул. Гусарова) – 2,03 метра.